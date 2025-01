Fluxo cambial de dezembro é negativo em US$ 24,314 bi, maior saída da história

O saldo do comércio exterior foi positivo em US$ 1,728 bilhão, com US$ 19,428 bilhões em importações e US$ 21,156 bilhões em exportações. Nas exportações, estão inclusos US$ 2,026 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 4,825 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 14,306 bilhões em outras entradas.