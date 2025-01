Tesla divulga queda nas entregas de veículos em 2024; ações da empresa recuam em NY

A Tesla registrou um aumento constante ano após ano em suas entregas globais de veículos desde 2012, quando lançou o Modelo S, um sedã de luxo e seu segundo modelo depois do carro esportivo Roadster. Mais recentemente, os consumidores esfriaram com a linha envelhecida de veículos do pioneiro dos carros elétricos, que inclui modelos que não são totalmente redesenhados há anos.

As montadoras rivais também inundaram o mercado com veículos elétricos concorrentes, muitos dos quais já estão sendo vendidos com grandes descontos à medida que o estoque não vendido se acumula. A Tesla começou a entregar seu mais novo modelo, o Cybertruck, no final de 2023. A versão de menor preço do Cybertruck agora começa em US$ 79.990.

Espera-se que a Tesla lance um carro novo e de baixo custo no primeiro semestre de 2025, embora não esteja claro se é um novo modelo ou uma atualização de um carro existente em sua linha.

O ano de Tesla começou difícil. No primeiro trimestre, registrou a primeira queda anual nas entregas globais desde 2020. O seu desempenho continuou a cair no segundo trimestre, com a montadora a reportar uma queda de 6,5% nas entregas globais no primeiro semestre de 2024.

Às 12h49 (horário de Brasília), as ações da Tesla recuavam 6,04% em Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires.