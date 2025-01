Taxas de juros passam por correção e recuam com dólar em dia de noticiário escasso

O mercado futuro de juros dá continuidade ao movimento da última sexta-feira e iniciou a semana com redução de prêmios em toda a extensão da curva. Embora os próximos dias sejam de agenda relevante para o mercado, a escassez de notícias hoje se somou ao enfraquecimento do dólar, o que favoreceu nova correção das taxas, com maior ênfase nos vencimentos longos. O relatório Focus voltou a trazer piora nas estimativas para inflação e juros, mas não foi impeditivo para a correção.

"Estamos em um ponto em que, tecnicamente, as projeções não estão conversando com os fundamentos. Há questões bastante preocupantes, mas o dólar e os juros estão esticados demais, com projeções de concretização improvável", afirma Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Nicolas Borsoi, para justificar a correção dos excessos dos últimos dias, quando os contratos de juros futuros chegaram a marcar 16%, diante de uma taxa Selic hoje de 12,25%, com mais dois ajustes de 1 ponto contratados pelo Banco Central.

Um dos pontos de destaque do dia, que levou as taxas às mínimas, foi a notícia de que o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, planeja implementar uma política comercial menos restritiva do que havia proposto durante a campanha. As taxas dos Treasuries caíram às mínimas do dia, assim como o dólar e, como consequência, os contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) chegaram a exibir quedas superiores a 20 pontos-base na ponta longa. Trump negou a veracidade das informações e os ativos abandonaram as melhores marcas do dia.