Banco Mundial mantém projeção do PIB do Brasil em 2025, mas vê desaceleração e fiscal restrito

O Banco Mundial manteve em 2,2% a previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2025, o que representaria uma desaceleração ante a expansão estimada em 3,2% no ano passado. Para 2026, por outro lado, a instituição elevou a projeção para avanço da economia brasileira, de 2,0% para 2,3%.

Segundo o relatório Perspectivas Econômicas Globais, divulgado nesta quinta-feira, 16, a entidade multilateral atribui a perda de ímpeto da atividade aos efeitos do aperto monetário e a inflação no topo da meta. "A política fiscal deverá ter espaço limitado para apoiar a atividade econômica, enquanto o governo busca abordar questões urgentes de sustentabilidade fiscal", avalia.

América Latina