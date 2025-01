Bolsas da Ásia fecham sem direção única; ações da China sobem, após PIB sinalizar recuperação

O Produto Interno Bruto (PIB) da China acelerou à taxa anual de 5,4% no quarto trimestre de 2024, bem acima do previsto pela FactSet, enquanto produção industrial e varejo também surpreenderam com leituras mais fortes que o esperado. Já os preços médios de novas casas caíram 5,7% em dezembro, na comparação anual, em recuo menos intenso que o registrado em novembro.

Para a Capital Economics, a atividade chinesa recebeu impulso das medidas de estímulos fiscais do governo, mas o fôlego será limitado e a economia deverá desacelerar em 2025. Já o ING aponta que a "questão central" está em qual meta será definida pela China para o crescimento do PIB.

Em outras partes da Ásia, o índice Nikkei fechou em baixa de 0,31%, a 38.451,46 pontos, em Tóquio, ainda sob preocupações sobre possível alta de juros do Banco do Japão (BoJ, em inglês) na próxima semana. Na Coreia do Sul, o índice Kospi recuou 0,16%, a 2.523,55 pontos, em Seul. Em Taiwan, o índice Taiex subiu 0,53%, a 23.148,08 pontos.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 teve queda de 0,20% em Sydney, a 8.310,40 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires