Braskem anuncia 7 projetos de R$ 614 mi para ampliar capacidade de produção na BA, RS e AL

A Braskem anunciou nesta sexta-feira, 17, a execução de sete projetos, no valor estimado de R$ 614 milhões, para ampliar a capacidade atual de produção em cerca de 139 mil toneladas na Bahia, no Rio Grande do Sul e em Alagoas, distribuídas entre polietileno (PE), PVC e outros produtos químicos.

Os projetos devem ocorrer no âmbito do Regime Especial da Indústria Química (Reiq Investimentos), que prevê o crédito presumido de 1,5% de PIS/Cofins para execução de investimentos na ampliação de capacidade instalada da indústria química brasileira.