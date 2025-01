'Eu não acredito em dominância fiscal neste momento', afirma Haddad

Haddad reconheceu, por outro lado, que nem sempre o tempo da política processa a mudança do cenário externo com a velocidade devida e afirmou que, se necessário, novas medidas serão tomadas pela equipe econômica. "O quadro externo mudou. Nós não sabemos por quanto tempo. E nós temos que levar isso em consideração. Porque não era o que estava previsto no começo do ano passado. No começo do ano passado, ele era de um outro horizonte, para o mundo. E ele mudou radicalmente", disse.

"Nós vamos compreender isso. Nós vamos processar isso. Nem sempre o tempo da política processa isso com a velocidade devida. Mas se processar isso e compreender o novo tempo, nós vamos tomar as providências necessárias. Mas a política monetária tem seu peso", continuou.

Questionado se Lula deveria ser mais ativo neste debate, Haddad afirmou que o chefe do Executivo, por ter governado o País por 10 anos, estranha o fato de ter que provar responsabilidade fiscal. "E ele fala, nós vamos fazer o que for preciso para entregar o País melhor. Não sei se as pessoas que estão hoje operando no mercado conheceram o governo Lula, porque foi há 20 anos que o governo Lula 1 começou. Não sei se as pessoas têm lembrança", comentou.