Faturamento real industrial cresce 0,1% e massa salarial avança 0,4% em novembro, mostra CNI

No acumulado do ano até novembro, o dado também é positivo, com alta de 5,6% em relação a igual período de 2023.

As horas trabalhadas na produção também ficaram estáveis em novembro passado na comparação com o mês anterior, com variação negativa de 0,1%, sem considerar os efeitos sazonais. Apesar do resultado, a CNI destaca que o nível de horas trabalhadas na indústria em novembro de 2024 é 6% superior ao apurado no mesmo mês de 2023. No acumulado do ano passado até novembro, as horas trabalhadas cresceram 4,5% em relação a igual período de 2023.

Já o emprego industrial registrou avanço em novembro, uma alta de 0,2% frente a outubro, na série dessazonalizada. Em relação a igual mês de 2023, a alta é de 2,9% e, no acumulado de 2024 até novembro, o emprego industrial tem um avanço de 2,2%.

"O mercado de trabalho é um dos principais motores para o crescimento observado em 2024. Quando esses indicadores sobem, há mais renda na mão dos trabalhadores e, consequentemente, mais consumo. Isso possibilita que a economia gire de forma positiva", avalia Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI.

A massa salarial cresceu 0,4% em novembro. Se comparado com o mesmo mês de 2023, o avanço da massa salarial é de 0,9% e, no acumulado de 2024 até novembro, houve um aumento de 3,2%.

O rendimento médio do trabalhador da indústria teve um leve aumento de 0,2% entre outubro e novembro do ano passado. Apesar desse desempenho positivo, na comparação com novembro de 2023, o rendimento médio do trabalho tem queda de 1,9%. No acumulado de 2024 até novembro, há uma alta de 1% no rendimento médio real.