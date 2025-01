Fed decide sair da NGFS, rede global de BCs que promove ações sobre mudanças climáticas

O Conselho do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anunciou nesta sexta-feira, 17, sua saída da Rede Global de Bancos Centrais e Supervisores para a Sustentabilidade do Sistema Financeiro (NGFS, na sigla em inglês), grupo formado por instituições financeiras que compartilham boas práticas e colaboram no desenvolvimento de gestão de riscos ambientais e climáticos no setor financeiro.

"Embora o Conselho tenha valorizado o envolvimento com a NGFS e seus membros, o trabalho da NGFS tem se expandido progressivamente em termos de escopo, abordando uma gama mais ampla de questões que estão além do mandato legal do Conselho", justificou o Fed em nota.

Lançada durante a Cúpula One Planet, em Paris, em 2017, a NGFS tem como objetivo mobilizar as finanças tradicionais para apoiar a transição rumo a uma economia sustentável, de acordo com informações no site da instituição.