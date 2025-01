FMI eleva previsão para alta do PIB global este ano com otimismo sobre economia dos EUA

O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou a previsão para o desempenho da economia global este ano e manteve o prognóstico para 2026, no relatório Perspectiva Econômica Mundial (WEO, na sigla em inglês), divulgado nesta sexta-feira, 17. Segundo o documento, o FMI elevou de 3,2% no relatório anterior, divulgado em outubro, para 3,3% a projeção para o avanço do Produto Interno Bruto (PIB) mundial em 2025.

Para o ano que vem, o organismo com sede em Washington D.C projetou o mesmo ritmo de crescimento de 3,3%, nível similar ao de outubro.

O dinamismo global projetado, contudo, segue abaixo da média histórica vista entre 2000 e 2019, que foi de 3,7%.