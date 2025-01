FMI mantém previsão de expansão do PIB da América Latina em 2025 de 2,5%

O Fundo Monetário Internacional (FMI) manteve inalterada a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da América Latina e Caribe em 2,5% para 2025, indicando uma leve aceleração econômica no período, "apesar da esperada desaceleração nas maiores economias da região". A informação está no relatório Perspectiva Econômica Mundial (WEO, na sigla em inglês), divulgado nesta sexta-feira, 17.

Para 2024, o FMI estima que a região tenha registrado expansão de 2,4%. Em 2026, a instituição projeta um leve avanço, com o PIB regional crescendo 2,7%.

O FMI também destacou que "focos de inflação elevada persistem em algumas economias de mercado emergentes e em desenvolvimento na Europa e América Latina".