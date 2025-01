Governo está contendo aumento da despesa e combatendo gasto tributário, afirma Haddad

Na entrevista à CNN Brasil, ele voltou a criticar decisões tomadas pelo governo Bolsonaro. Ao ser questionado sobre eventuais novas medidas para contenção de gastos, respondeu que o trabalho da pasta é "diário", e que entre as tarefas está "arrumar a bagunça" herdada e melhorar o ambiente de negócios.

Preocupações com a dívida pública

O ministro da Fazenda afirmou estar preocupado com a trajetória da dívida pública no Brasil, mas ponderou, por outro lado, que as projeções feitas de crescimento do País nem sempre se concretizam.

"Eu também estou preocupado. Nós temos que ter preocupação com a trajetória da dívida. Isso é uma preocupação do Ministério da Fazenda. Agora, eu tenho que fazer também algumas considerações sobre as projeções que são feitas e nem sempre se verificam", disse ele, ao emendar que o Rio Grande do Sul está se recuperando das tragédias das chuvas registradas no ano passado graças à ajuda do governo federal.

Ele comentou ainda que o governo fez um pacto federativo, mas nem sempre reconhecido por razões políticas. "Fizemos um pacto federativo, nem sempre, vamos dizer assim, reconhecido por razões políticas, que eu entendo. Tem pessoas que são mais da direita, mais de centro. Natural a disputa política. Não era assim no passado", disse.

Ações