Haddad: cenário externo impõe realidade nova e é preciso voltar à mesa para avaliar ajuste

Ele lembrou que Lula enviou ao Congresso no ano passado o projeto de reforma da Previdência dos militares e um comando para acabar com os supersalários no funcionalismo público. "Você tem que cobrar providências do Presidente, e ele está tomando", defendeu o ministro, segundo quem a Fazenda vai trabalhar no aspecto fiscal estrutural para conter a trajetória da dívida.