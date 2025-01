Haddad defende medidas para que crescimento do PIB de 7% em 2 anos não seja um 'soluço'

O ministro disse ainda que busca sempre aprender e que dedica 20% do seu tempo em conversas com mercado financeiro e 80% com o setor produtivo para entender as demandas dos setores. "Eu procuro me colocar na posição mais humilde possível diante da realidade brasileira. É assim que eu lido, tanto com um empresário que tem uma fábrica, quanto com um banqueiro. Eu procuro aprender e levar para a minha equipe a melhor informação possível", disse.