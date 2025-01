Haddad: governo fará reforma do IR com 'cautela' assim como aprovou reforma sobre consumo

Haddad voltou a explicar que a fórmula elaborada pela Fazenda vai considerar os tributos que já foram pagos pela empresa de contribuintes que se encaixarão na regra do imposto mínimo, para que a alíquota padrão do IR passe a ser efetiva. "Se já está com alíquota efetiva de acordo com padrão, você vai continuar isento porque sua empresa está pagando mas se ninguém está pagando, aí tem que incidir IR ... Eventualmente uma pessoa que recebe dividendos vai continuar não pagando", afirmou o ministro, que classificou o plano como uma "boa fórmula.

Haddad disse ainda ser um porcentual pequeno de brasileiros que não pagam o imposto devido nem por meio da empresa empregadora ou via pessoa física. "Não dá 0,1% de brasileiros", disse.

O ministro também lembrou que a ampliação da isenção do imposto de renda é uma promessa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e aproveitou a entrevista para comemorar o avanço da reforma tributária sobre o consumo.

"Brasil vai figurar entre os melhores sistemas tributários do mundo, mais justo e eficaz. Colocaremos alíquota padrão, que hoje é a mais alta do mundo, no nível internacional", disse Haddad, enaltecendo o trabalho do Congresso pela aprovação da reforma.