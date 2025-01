No X, Haddad sobe tom em críticas a Zema e diz que dívida de MG cresceu por 'calotes' do Estado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a rebater o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), em uma discussão no X (antigo Twitter). Respondendo à afirmação de que o Estado teria feito "o dever de casa" para controlar a sua situação fiscal, Haddad afirmou que Zema foi responsável por um aumento de 55% na dívida mineira de 2018 a 2024.

"A dívida cresceu não só pelos juros, mas pelo calote nos pagamentos. No seu governo, o Estado deu calote em mais de R$ 30 bilhões devidos ao governo federal, em mais R$ 12 bilhões junto a instituições financeiras, fora os calotes em outros credores privados, fazendo o Estado um dos mais endividados do País e com brutal crescimento da dívida", afirmou Haddad na rede social.

Na quinta-feira, o ministro já havia ido ao X para rebater críticas de Zema à sanção com vetos do projeto de lei de renegociação da dívida dos Estados, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). Pouco depois, em resposta a Haddad, Zema publicou: "Ao contrário do que acontece no Palácio do Planalto, Minas fez o dever de casa. Pelo quarto ano seguido estamos com as contas equilibradas, ou seja, desde 2021 com déficit zero, mesmo já tendo pago sic mais de R$ 8 bi de dívida à União."