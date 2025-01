PIB da China avança 5% no acumulado de 2024

O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 5% no ano passado, informou nesta sexta-feira (pelo horário local) o Escritório Nacional de Estatísticas do país (NBS, na sigla em inglês). No quarto trimestre, a variação foi de 5,4%, na comparação com igual período de 2023.

O resultado trimestral foi mais positivo do que as estimativas de analistas ouvidos pela FactSet, que esperavam crescimento de 4,9%, e representa uma aceleração em relação ao terceiro trimestre de 2024, quando o PIB avançou 4,6%, na mesma base de comparação.

Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, o PIB da China cresceu 1,6% nos últimos três meses de 2024.