UE e México firmam novo acordo comercial às vésperas da posse de Trump

A União Europeia e o México asseguraram um novo acordo comercial, nesta sexta-feira, antes da posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que ameaçou ambas as regiões com tarifas pesadas sobre as exportações na próxima semana.

O acordo, que ainda precisa de ser aprovado pelos governos de ambos os lados, permitiria ao México eliminar as elevadas tarifas que impõe aos produtos da UE, como o queijo e o vinho.

O acordo visa aumentar as exportações europeias em áreas-chave como os serviços financeiros e o comércio eletrônico, reforçar a cadeia de abastecimento de matérias-primas essenciais e incentivar o investimento da UE no México. Também dará às empresas da UE acesso a contratos governamentais mexicanos e vice-versa.