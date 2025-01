Zema rebate Haddad sobre renegociação das dívidas dos Estados: 'Exemplo tem que partir de cima'

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), respondeu às críticas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmando que os vetos do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados (Propag) prejudicam diretamente os mineiros. Em declarações feitas pelas redes sociais, Zema rebateu a acusação de Haddad sobre o governador não ser transparente nas negociações do programa.

Segundo governador, Minas Gerais, pelo quarto ano consecutivo, zerou o déficit fiscal e já pagou mais de R$ 8 bilhões à União.

"Ministro, entendo e respeito o seu trabalho para tentar tirar o Brasil do descontrole fiscal. Mas o exemplo tem que partir de cima, com cortes na própria carne. Não pode haver boicote dentro da equipe de governo", afirmou Zema, no X.