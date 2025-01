EUA: Geórgia suspende venda de aves após caso confirmado de gripe aviária

"Pela primeira vez desde que o surto nacional começou em 2022, a HPAI foi confirmada numa operação comercial de aves no Estado da Geórgia", disse o comissário da Agricultura da Geórgia, Tyler Harper. "Esta é uma séria ameaça à indústria número 1 da Geórgia e aos meios de subsistência de milhares de georgianos que ganham a vida com avicultura do nosso Estado".

Harper disse ainda que as autoridades estão trabalhando 24 horas por dia para mitigar qualquer propagação da doença e garantir que as atividades avícolas normais na Geórgia possam ser retomadas o mais rápido possível."

Na última quarta-feira, 15, o produtor percebeu sinais clínicos de influenza aviária. As amostras foram coletadas na manhã de quinta-feira e transportadas para a Georgia Poultry Laboratory Network (GPLN) para testes. Uma detecção positiva foi confirmada na tarde de quinta-feira e, posteriormente, validada pelo Laboratório Nacional de Serviços Veterinários do USDA na sexta-feira, segundo o comunicado.