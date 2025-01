Criptomoeda Trump sobe 137% em 24h e acumula salto de 940% desde o lançamento

A criptomoeda $TRUMP, do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, opera com valorização de quase 140% nas últimas 24 horas, segundo cotação do site CoinMarketCap. O ativo era negociado por volta das 16h deste domingo, 19, a US$ 67,47, alta de 137% em um só dia.

Trump anunciou a $TRUMP como sua moeda oficial nas redes sociais na sexta-feira, dia 17. Desde então, o ativo disparou 940%.

"Minha nova meme coin está aqui! É hora de celebrar tudo o que defendemos: GANHAR! Junte-se à minha comunidade especial", escreveu no X. Segundo o CoinMarketCap.com, 80% da moeda é de propriedade da CIC Digital, afiliada da Trump Organization, e de uma entidade coproprietária da CIC chamada Fight Fight Fight.