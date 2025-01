Apesar de leilões de até US$ 2 bilhões, dólar sobe com Trump e reunião ministerial no foco

Na China, o banco central do país (PBoC) manteve inalteradas a taxa de empréstimo primário (LPR) de um ano em 3,1%, enquanto a taxa de cinco anos ficou em 3,6%. A incerteza sobre as tarifas de Trump e a volatilidade no yuan e nos títulos do governo chinês podem ter influenciado na decisão.

Investidores olham ainda a piora das expectativas de inflação em 12 meses, para 2025 e 2026, no boletim Focus. Além disso, as medianas do relatório para a cotação do dólar no longo prazo continuam subindo e se aproximando da linha de R$ 6,00.

No radar está ainda a primeira reunião ministerial do ano do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que começou pouco depois das 9h. Lula deve cobrar ações concretas das pastas para mostrar à população, já com foco na disputa eleitoral de 2026. O presidente quer uma lista do que será entregue em 2025.

E perto do fim do recesso, três das maiores frentes parlamentares do Congresso agora articulam derrubar no plenário as mudanças feitas pelo petista no texto final da lei que regulamenta a reforma tributária.

Às 9h46, o dólar à vista subia 0,31%, a R$ 6,0849. O dólar futuro para fevereiro ganhava 0,19%, a R$ 6,0985.