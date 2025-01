Bolsas da Europa operam sem direção única, em espera por posse de Trump e falas de Lagarde

Segundo analistas, o alívio nas perspectivas de flexibilização monetária e nos rendimentos soberanos dos dois lados do Atlântico continuam apoiando a recuperação dos ativos de risco, mas agora o foco deverá recair novamente sobre Trump. A Pepperstone acredita que a atenção do mercado estará sobre quaisquer sinais de política fiscal e de ordens executivas que o republicano possa assinar já nos primeiros dias de seu mandato. O Société Générale observa que a incerteza quanto as novas políticas econômicas dos EUA manterá desafios sobre a leitura e estratégia dos mercados internacionais.

Além da posse de Trump, investidores europeus também monitoram sinais sobre os próximos passos do BCE. Hoje, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da Alemanha acelerou à taxa anual de 0,8% em dezembro, menos que o esperado. Em entrevista ao Politico, o dirigente do BCE Robert Holzmann (Áustria) alertou que um corte de juros em janeiro ainda não está decidido e que dependerá do desempenho da inflação. Na semana, a presidente Christine Lagarde também falará sobre política monetária no Fórum Econômico Mundial, em Davos.

Às 7h25 (de Brasília), o índice DAX tinha alta de 0,10% em Frankfurt, depois de renovar máxima histórica a 20.931,33 pontos. Em Paris, o CAC 40 avançava 0,19%. Em Madri, o Ibex 35 tinha queda marginal de 0,01%. Em Lisboa, o PSI 20 caía 0,05%. Em Milão, o FTSE MIB cedia 0,31%, pressionado pelas perdas de 2,1% da Telecom Itália (grupo Tim) e de 1,6% da Enel.

Em Londres, o FTSE 100 subia 0,21%, com ganhos limitados pela persistência de incertezas políticas no Reino Unido. Segundo o jornal britânico The Independent , a Câmara dos Lordes aprovou e enviou hoje ao governo um inquérito que pressiona por reformas "urgentes" no sistema de benefícios para pessoas com deficiência.

*Com informações da Dow Jones Newswires