Gerentes e coordenadores do IBGE elaboram carta aberta contra Pochmann

A tensão entre os servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o presidente do órgão, Marcio Pochmann, tem novo desdobramento nesta segunda-feira, 20, com a circulação de uma carta aberta que acusa a condução do órgão de ter viés autoritário, político e midiático. A carta, a que o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) teve acesso, deve ser publicada nesta segunda, disseram fontes.

As assinaturas já ultrapassam uma centena, sendo a maioria de gestores do órgão - coordenadores e gerentes -, e a expectativa é de chegar a 134, disse uma pessoa próxima aos servidores.

A escalada - em pleno feriado de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, onde está localizada a sede do instituto -, dá mais uma indicação da gravidade da crise interna vivida no órgão.