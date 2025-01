Ibovespa opera instável sem NY e commoditeis divergentes, antes da posse nos EUA

O Ibovespa abriu a segunda-feira, 20, perto da estabilidade, na faixa dos 122 mil pontos. Depois, caiu 0,69% e atingiu mínima de 121.511,53 pontos. Na sequência, reduziu a velocidade e voltou a transitar no nível dos 122 mil pontos.

Investidores esperam a posse do norte-americano Donald Trump, que está de volta à Casa Branca prometendo adotar uma série de medidas protecionistas e tarifárias. Na sexta-feira, o índice da B3 subiu 0,92%, aos 122.350,38 pontos. O dia também é de feriado de Martin Luther King Jr. nos Estados Unidos.

"Não tem Nova York. As ações da Vale caem em torno de 1,00% e as da Petrobras estão no zero a zero - as duas deixando de contribuir positivamente. Hoje não tem nada de relevante, a não ser a posse de Trump", diz Pedro Moreira, sócio da One Investimentos.