Meme coin de Trump atinge valor de mercado de US$ 10 bilhões

A meme coin do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, alcançou um valor de mercado de quase US$ 10 bilhões na manhã desta segunda-feira, 20, de acordo com o CoinMarketCap. A $TRUMP, a criptomoeda do republicano, gerou preocupações devido à alta concentração de propriedade, com cerca de 80% da oferta controlada por afiliadas da Trump Organization.

Esposa do presidente eleito, Melania Trump também lançou um token, o $MELANIA, no domingo e viu uma valorização notável, com um aumento de aproximadamente 800%. Inicialmente negociado a US$ 0,035, ele atingiu um pico de US$ 0,810 nas primeiras horas de lançamento.

Ambas as moedas são classificadas como "meme coins", cuja valorização depende em grande parte da popularidade de memes da internet, e estão disponíveis na blockchain Solana.