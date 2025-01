Ouro tem queda com incerteza sobre política de Trump e acordo no Oriente Médio

O contrato mais líquido do ouro foi negociado em queda nesta segunda-feira, 20, com o mercado de olho nas políticas monetárias do novo governo de Donald Trump. A incerteza sobre o impacto das medidas do presidente nas decisões do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e nas tendências inflacionárias ainda preocupa investidores. Além disso, a diminuição das tensões no Oriente Médio também ajudou a derrubar o valor da commodity.

Com o feriado nacional nos Estados Unidos, o ouro para fevereiro era negociado no pregão eletrônico desta segunda em queda de 0,75%, a US$ 2.728,20 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), às 15h32 (de Brasília).

A Tickmill afirma que as negociações de hoje eram feitas à luz da busca de uma maior clareza das políticas potenciais que podem afetar as tendências de inflação e influenciar as decisões de política monetária do Fed. "A dinâmica do preço do metal precioso pode ver maior volatilidade na fase inicial da administração de Trump, pois as implementações de políticas podem trazer desdobramentos inesperados", explica.