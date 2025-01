Pedidos de máquinas no Japão têm salto inesperado em novembro e indicam alta de investimentos

Os pedidos de máquinas do setor privado no Japão, excluindo as encomendas voláteis para navios e de empresas de energia elétrica, aumentaram 3,4% em novembro em relação a outubro, ajustados sazonalmente, de acordo com dados publicados pelo governo japonês.

O número contrastou com a previsão de analistas, que era de queda de 0,3% no comparativo mensal.

Segundo o banco alemão Deutsche Bank, o dado sinaliza "uma recuperação nos investimentos em capital antes da decisão sobre a taxa de juros do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) nesta semana".