Petrobras tem produção recorde de diesel S-10 e gasolina em 2024

A Petrobras anunciou na sexta-feira (17) que bateu recordes na produção de gasolina e de diesel S-10 em 2024. O volume total de gasolina produzida chegou a 24,4 bilhões de litros, acima do recorde anterior de 2014 (24,2 bilhões de litros). Já na produção de diesel S-10, foram 26,3 bilhões de litros, volume também superior à marca de 2023. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.