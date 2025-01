Presidente da Espanha anuncia série de reformas econômicas e surpreende mercado

O presidente da Espanha, Pedro Sánchez, do Partido Socialista, anunciou uma série de reformas econômicas e outras medidas neste fim de semana, incluindo o afastamento do antigo CEO da Telefonica, principal provedora de telecomunicações espanhola.

No sábado, o ex-CEO da Telefonica, Jose Maria Alvarez-Pallete, fez uma publicação no X em que mencionava sua saída da companhia. Poucas horas depois, a empresa publicou que Marc Murtra ocuparia o cargo.

De acordo com informações da Bloomberg, Sánchez teria demonstrado frustração com o uso do orçamento de publicidade da Telefonica para realizar anúncios em veículos de notícias de direita e se movimentado para substituir o líder da empresa.