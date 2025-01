Aeroporto de Foz do Iguaçu tem obras de R$ 390 mi entregues e dobra capacidade de movimentação

Além das melhorias na infraestrutura do terminal, a CCR Aeroportos está finalizando o processo de homologação da extensão da pista de pousos e decolagens, que deverá estar apta à operação em abril.

Com isso, a área útil da pista passa dos atuais 2.194 metros para 2.858 metros, a maior da região Sul do Brasil, o que permite receber voos de rotas mais longas e ou aeronaves maiores.

"A nova estrutura, tanto no terminal de passageiros quanto na pista de pousos e decolagens, abre um mundo de novas possibilidades de negócios, seja para a atração de voos com aeronaves de maior parte ou instalação de novos serviços no aeroporto", disse Fabio Russo.

As obras também contemplam uma nova área de check-in, nova sala de embarque internacional conectada às aeronaves por pontes de embarque, ampliação da sala de embarque doméstico em 700 m², três novos pátios, com capacidade para até 13 aeronaves e a construção de um novo terminal de cargas.

Outra mudança é a ampliação do comércio de alimentos e bebidas voltados para os passageiros. Antes da concessão eram dois os estabelecimentos. Agora, entre os já em operação e os contratos assinados, são 20.

As receitas acessórias alcançadas com os aluguéis estão entre as estratégias para garantir a saúde financeira das concessionárias. Com 17 aeroportos, a CCR conseguiu acordos vantajosos para instalação de marcas, com contratos que incluem a presença em mais de um aeródromo.