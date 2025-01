Aneel abre consulta pública sobre leilão para suprimento em sistemas isolados no AM e PA

Podem ser apresentados projetos de instalações destinadas à geração de energia e potência elétrica, seja via fonte renovável, fóssil ou ainda por meio do uso misto de fontes e tecnologias. O início de suprimento é previsto para 20 de dezembro de 2027, com período de 180 meses.

Os empreendedores que pretendem cadastrar soluções de suprimento na Empresa de Pesquisa Energética (EPE) podem fazer até às 12 horas de 20 de fevereiro de 2025.