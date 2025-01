Aneel vai pautar com celeridade processo sobre 13 projetos de hidrogênio, afirma diretor-geral

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, afirmou nesta terça-feira, 21, que o processo sobre a autorização de 13 projetos de hidrogênio de baixa carbono, na modalidade de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI), deve retornar ao plenário o "mais rápido possível".

A área técnica do regulador teve manifestação favorável aos projetos, com a perspectiva de R$ 1,49 bilhão de investimentos para aplicação em segmentos industriais como siderurgia, fertilizantes, alimentos, mobilidade, petroquímica e outros. Sandoval havia pedido vista do processo.

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 21, Sandoval Feitosa também comentou que há perspectiva de bandeira tarifária verde ao longo do ano, mas disse que só no fim do período úmido haverá uma previsão mais assertiva.