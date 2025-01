BNDES aprova R$ 20 milhões para nova plataforma digital com inteligência artificial da Squadra

Segundo o BNDES, parceiros e clientes poderão acompanhar as atualizações do projeto nos próximos meses por meio dos canais oficiais da Squadra.

"O investimento em inovação na indústria para o desenvolvimento de novos processos e novos produtos é fundamental para que o país tenha empresas competitivas, que disputem cadeias de valor e que gerem empregos qualificados e renda. A nova política industrial do governo do presidente Lula fez com que a demanda por crédito para inovação em 2024 superasse R$ 11 bilhões, a maior da série histórica, iniciada em 1995", afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota oficial.