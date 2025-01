Bolsas da Europa fecham sem sinal único, observando medidas de Trump e perspectivas para BCs

Já as montadoras Stellantis (-1,53%) e Volkswagen (-0,84%) tiveram queda, ante temores sobre redução na competitividade com os EUA diante das novas tarifas. Em Milão, o FTSE MIB caiu 0,23%, a 36.059,17 pontos. Em Frankfurt, o DAX teve alta de 0,24%, a 21.041,52 pontos. Nesta terça, houve a divulgação da piora significativa nas expectativas econômicas da Alemanha em janeiro. Em Paris, o CAC 40 subiu 0,48%, a 7.770,95 pontos. Em Madri, o Ibex35 caiu 0,09%, a 11.932,40 pontos. Em Lisboa, o PSI20 recuou 0,23%, a 6.568,78 pontos.

É possível que o Banco Central Europeu (BCE) baixe as taxas de juro em cada uma das suas próximas reuniões, de acordo com François Villeroy de Galhau, membro do conselho do banco. A tarefa das autoridades de trazer a inflação de volta para 2% está no caminho certo, apesar das ameaças de tarifas comerciais de Trump, disse à Bloomberg. Ao mesmo canal, o integrante do conselho Joachim Nagel, afirmou que o BCE estará perto da meta de inflação de 2% até o meio de 2025. Com isso, as taxas de juros poderão se aproximar de níveis neutros, sem ter impacto negativo na economia, indicou.

No Reino Unido, o avanço na taxa de desemprego do Reino Unido a 4,4% no trimestre até novembro voltou a alimentar expectativas por cortes de juros do Banco da Inglaterra (BoE, em inglês), colocando em segundo plano nova aceleração dos salários. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,33%, a 8.548,29 pontos.

Maior empresa em valor de mercado da Europa, a Novo Nordisk subiu 4,04% em Copenhague, após um estudo, publicado na Nature Medicine, mostrar que os pacientes tratados com medicamentos como o Ozempic tinham 12% menos probabilidade de desenvolver Alzheimer.