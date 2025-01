Bolsas de NY fecham em alta com influência de Trump no direcional dos ativos

A General Motors avançou 5,73%. O Deutsche Bank elevou a recomendação para o papel de manutenção para compra e os ativos receberam outro impulso com menção por Trump de apoio à indústria automobilística.

Empresas ligadas à inteligência artificial avançaram, após a CBS informar que Trump anunciará investimentos bilionários para o setor. A Oracle saltou 7,18% e a Nvidia subiu 2,27% .

A Apple caiu 3,19%, a US$ 222,64 após a Jefferies rebaixar a fabricante do iPhone de manutenção para peso abaixo do mercado, além de ter reduzido o preço-alvo de US$ 211,84 para US$ 200,75, citando vendas "fracas" do iPhone e risco para a projeção de crescimento de receita.

A 3M foi a maior alta porcentual do Dow Jones, avançando 4,19%, após lucro e receita acima das expectativas. A Netflix ganhou 1,35% antes de balanço.

Em dia de queda do petróleo, as aéreas subiram. A American Airlines avançou 2,03% e a United Airlines subiu 2,92%. Mercado assimilava ainda notícia do Valor citando potencial interesse da United e American Airlines, assim como das europeias Air France-KLM e International Airlines Group na Gol.