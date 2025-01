CEO do maior fundo soberano do mundo alerta para risco inflacionário por propostas de Trump

Nicolai Tangen, CEO do Norges Bank Investment Management, maior fundo soberano do mundo, destacou que as propostas de tarifas adicionais discutidas por Donald Trump possuem um forte potencial inflacionário, o que deve configurar um dos principais riscos de mercado deste ano. A declaração foi dada em entrevista à CNBC durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos.

"Muitas das propostas que estão surgindo agora dos EUA são potencialmente inflacionárias. Elas podem causar mais inflação. Pode haver menos oferta de mão de obra, pode haver mais tarifas, e todas essas coisas estão impulsionando a inflação. Por isso, não é garantido que a inflação vá cair", afirmou Tangen.

Ele também pontuou: "Acho que não devo dar conselhos aos EUA, mas se olharmos para os riscos dos mercados financeiros, acho que a inflação é, com certeza, um deles, impulsionada pelas tarifas."