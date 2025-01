Diretora substituta da Aneel vai desempatar 19 processos com tramitação paralisada em 2024

A diretora substituta da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) Ludimila Lima da Silva vai desempatar 19 processos com tramitação paralisada no órgão regulador. Os casos incluem temas com envolvimento direto do Ministério de Minas e Energia (MME), como a abertura de consulta pública sobre a regulamentação dos efeitos tarifários da quitação antecipada das Contas Covid e Escassez Hídrica.

Todos os itens estavam na pauta de hoje, mas foram retirados após a diretora pedir licença em função de motivos familiares. Ludimila Lima da Silva foi convocada neste mês. Antes, o colegiado estava com quatro cadeiras ocupadas desde maio de 2024, com o fim do mandato do então diretor Hélvio Guerra.

Dentre os processos empatados, há uma dinâmica recorrente na divergência entre os diretores: o diretor-geral da Aneel tende a votar em entendimento com a diretora Agnes da Costa. Por outro lado, os diretores Ricardo Lavorato Tili e Fernando Mosna também tendem a votar com o mesmo entendimento.