Dólar sobe com tarifa dos EUA de 25% sobre importações do Canadá e México

A Eurasia alerta para uma possível guerra comercial e maior desconexão econômica global.

A agenda interna é enxuta e o mercado deve monitorar ainda as reuniões do presidente Lula com ministros, para tratar sobre a presidência da COP-30 (10h) e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, às 15 horas. Haddad disse a seus colegas do primeiro escalão na segunda-feira, 20, que as contas públicas estão sob controle e apresentou metas, incluindo isenção de IRPF a até R$ 5 mil, durante a reunião ministerial.

No câmbio, o BC não deixou programado leilão extraordinário de dólares, apenas fará a operação habitual de swap cambial, com início da rolagem do vencimento de março. A oferta será de até 15 mil contratos (US$ 750 milhões), às 11h30. Na segunda, o BC vendeu US$ 2 bilhões via leilões de linha, que ajudou no alívio intradia, além da queda externa do dólar com a percepção de possível adoção gradual de tarifas às importações americanas. Será acompanhado ainda o leilão de títulos pós-fixados do Tesouro (11h).

Na fraca agenda de indicadores diária, o mercado acompanha o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, além de balanços nos EUA, como o da Netflix.

Às 9h34 desta terça-feira, 21, o dólar à vista subia 0,12%, a R$ 6,0495, após cair ontem e acumular perdas de 2,23% em janeiro. O dólar futuro para fevereiro ganhava 0,41%, a R$ 6,0605.