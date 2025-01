Economia global precisa ser inclusiva, diz vice-primeiro-ministro da China em Davos

O vice-primeiro-ministro da China, Ding Xuexiang, disse que é preciso promover uma economia global que seja inclusiva, que o protecionismo não traz benefícios e que uma guerra comercial não tem vencedores, ao participar do Fórum Econômico Mundial, em Davos, nesta terça-feira, 21.

As falas do vice-premiê chinês acontecem em um período de tensão com os Estados Unidos, com a volta do presidente americano Donald Trump para a Casa Branca, que já sinalizou que quer impor tarifas contra a potência asiática. Para Ding, todos os países seriam afetados em um mundo fragmentado e a China é "grande defensora do multilateralismo".

"A China está disposta a importar produtos e serviços mais competitivos e de alta qualidade para equilibrar o comércio", afirmou. Segundo ele, que prometeu a intensificação de macropolíticas neste ano, investimentos estrangeiros no país são bem-vindos.