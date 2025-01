Taxas futuras de juros sobem com dólar antes de leilões do Tesouro

Em linha com o dólar, os juros futuros têm viés de alta nesta terça-feira (21) de agenda fraca, com investidores atentos às medidas a serem tomadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em seus primeiros dias de governo. Logo mais o Tesouro faz leilões de NTN-B e LFT (11h). Às 9h12, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 tinha máxima de 14,950%, de 14,943% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subia para 15,180%, de 15,142%, e o para janeiro de 2029 ia para 15,050%, de 14,995% no ajuste de segunda-feira.