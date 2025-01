Trump assina ordem executiva que dá ao TikTok 75 dias adicionais antes da proibição

Em coletiva de imprensa no Salão Oval, o recém-empossado presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que concede ao TikTok 75 dias adicionais antes da proibição da plataforma no país. Trump disse que o melhor para o aplicativo seria aceitar uma oferta de compra de 50% do controle, pois a rede social "não vale nada se eu não aprovar".

Entre outras ordem executivas assinadas, o presidente criou oficialmente o Departamento de Eficiência do Governo (Doge, na sigla em inglês), declarou emergência energética, como prometido no discurso de posse, e assinou uma ordem para retirar os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde (OMS).