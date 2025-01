Adidas tem lucro acima do esperado após aumento nas vendas no 4º trimestre

A Adidas superou sua meta de lucro operacional no ano passado, depois que as vendas aumentaram no trimestre finalizado em dezembro de 2024. A empresa alemã de artigos esportivos disse, na terça-feira, que seu lucro operacional subiu para 1,34 bilhão de euros (US$ 1,40 bilhão) no ano passado, de acordo com dados não auditados, em comparação com 268 milhões de euros em 2023, e ficando acima das expectativas da empresa de 1,2 bilhão de euros.

Em euros, as receitas aumentaram 11% em relação ao ano anterior e atingiram 23,7 bilhões de euros em 2024, ante 21,4 bilhões de euros no ano anterior.

A margem bruta da companhia aumentou para 50,8% no ano passado, de 47,5% em 2023. Somente no quarto trimestre, a margem aumentou de 44,6% para 49,8%.