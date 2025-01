CPFL obtém R$ 800 milhões do BNDES para implantar medidores inteligentes

Do lado da CPFL, a modernização dos medidores permitirá a transmissão de dados de consumo de forma remota e em tempo real, eliminando a necessidade de lituras manuais de consumo. E, com o monitoramento em tempo real do consumo, será possível à concessionária melhorar a gestão das interrupções no fornecimento de energia.

Os recursos serão destinados a três empresas controladas pelo grupo: CPFL Paulista, Piratininga e Santa Cruz, que juntas atendem 7,5 milhões de clientes entre os Estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

"O projeto resultará na aquisição de equipamentos inovadores, de fabricação nacional, que oferecem diversos recursos tecnológicos para gestão do consumo de energia, garantindo agilidade nos serviços prestados pelas distribuidoras, beneficiando os consumidores", explica o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.