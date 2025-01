Davos: sistema financeiro tem se provado resiliente, mas ameaças existem, diz dirigente do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês), Klaas Knot, afirmou que o sistema financeiro tem se provado ser "resiliente o bastante" de maneira geral, ao participar do painel "Os sistemas financeiros resistirão à próxima crise?", no Fórum Econômico Mundial, em Davos, nesta quarta-feira, 22. No entanto, ele ainda disse que mais trabalho precisa ser feito.

Na ocasião, sobre as turbulências no sistema financeiro, o presidente do BC da Holanda mencionou que as vulnerabilidades e ameaças existem, mas é preciso garantir que elas tenham menos reflexos.

O dirigente ainda garantiu que quer conhecer representantes da nova administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que possam trabalhar juntos quando for necessário. Em relação às criptomoedas, ele ressaltou que é preciso lembrar que são ativos de alto risco.