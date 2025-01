Dívida pública é pior do que se pensava, mas projeção é positiva, diz diretora do FMI em Davos

A diretora-executiva adjunta do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gita Gopinath, afirmou, nesta quarta-feira, que a dívida pública global é "pior do que pensávamos" durante painel no Fórum Econômico Mundial em Davos. A previsão, segundo ela, é que o valor se aproxime de 100% do Produto Interno Bruto (PIB) global até 2030, mas não deu mais detalhes.

No entanto, Gopinath garante que, mesmo com os dados atuais negativos, a "projeção futura para a dívida pública global é positiva".

A longo prazo, os valores devem começar a ser reduzidos gradualmente, segundo Gopinath, que acrescentou que estava "mais preocupada com isso no ano passado do que neste".