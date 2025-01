Em Davos, Lagarde diz ver Europa em crise existêncial em meio à fragmentação da economia global

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta quarta-feira, 22, concordar com a avaliação de que a Europa enfrenta uma "crise existencial" em meio à crescente fragmentação da economia global em blocos distintos. Durante painel no Fórum Econômico Mundial, em Davos, Lagarde afirmou que o continente tem muitos ativos para competir com os Estados Unidos, mas precisa fortalecer a estrutura doméstica.

A banqueira central chamou atenção para a necessidade de completar o mercado único da União Europeia.