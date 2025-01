Emissões externas sobem 30% e somam US$ 20 bi em 2024, revela Anbima

Em 2024, instituições financeiras captaram US$ 1,8 bilhão, as empresas levantaram US$ 11,9 bilhões e o governo levantou US$ 6,5 bilhões. Foram 23 emissões.

Este ano, até agora, teve duas emissões brasileiras, com Bradesco, com US$ 750 milhões, e a JBS, com US$ 1,750 bilhão, por meio da JBS USA.