Lula critica fala de Zema sobre dívida dos Estados: para dizer obrigado, é preciso ter grandeza

Lula, porém, disse que não irá revelar esses comentários porque "o papel do presidente da República num ato como este não é falar mal de ninguém".

Na esteira dos comentários sobre o acordo de renegociação das dívidas dos Estados, Lula disse que empresários também resistem em agradecer ao governo federal pelos investimentos feitos. "A palavra 'obrigado' é tão simples, mas para falar 'obrigado' é preciso ter grandeza. As pessoas têm que ter grandeza, têm que ter caráter, humildade, para agradecer uma coisa que é feita", comentou.

Pedágio

O governo federal formalizou nesta quarta a assinatura do contrato de concessão da BR-381/MG. A rodovia será administrada pela Concessionária Nova 381, do grupo 4UM Investimentos, com previsão de investimento de R$ 10 bilhões em 30 anos de concessão, já considerando aportes amortizados no longo prazo (Capex) e despesas operacionais (Opex).

Lula afirmou que o objetivo do governo é baratear o preço do pedágio para as pessoas mais pobres, sem deixar de priorizar a qualidade das estradas.

O presidente disse que "não tem sentido a gente dizer que está fazendo investimento e depois, a gente faz outorga, o cara paga uma fortuna para adquirir a estrada e depois, quem vai pagar é o povo, que tem que andar pela estrada".