Proporção de famílias brasileiras endividadas cai a 76,7% em dezembro, aponta CNC

As famílias brasileiras ficaram menos inadimplentes e menos endividadas na passagem de novembro para dezembro de 2024, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A proporção de famílias com contas a vencer recuou de 77,0% em novembro para 76,7% em dezembro, apontou a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic). Houve melhora também em relação a dezembro de 2023, quando 77,6% estavam endividados, uma queda de 0,9 ponto porcentual em um ano.

"Pela segunda vez consecutiva, menos famílias brasileiras fecharam o ano endividadas", frisou a CNC. "A redução do endividamento pode ser atribuída à maior cautela dos brasileiros diante do cenário econômico com elevação da taxa Selic e da inflação, o que dificulta o acesso e aumenta o custo do crédito."

A pesquisa considera como dívidas as contas a vencer nas modalidades cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, cheque pré-datado e prestações de carro e casa.